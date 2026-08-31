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ВС РФ нанесли удары по объектам ТЭК и логистическим центрам Украины

ВС РФ нанесли удары по объектам ТЭК и логистическим центрам Украины

Российские войска поразили объекты топливно-энергетической (ТЭК) и транспортной инфраструктуры Украины, а также логистические центры, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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