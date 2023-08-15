Очередной пример героизма продемонстрировали российские танкисты в зоне проведения специальной военной операции.
Российский танк продолжил выполнение задачи после подрыва на мине и попадания из ПТРК
Комментарии
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Людмила Лиханова
Это и есть тот самый РУССКИЙ ДУХ, и не важно какой национальности и который так и не могут понять запад и амеры. Ибо у них на первом месте - деньги, а у нас ДУША.
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8 час.
лл
лина любимцева
Мальчики дорогие - ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!!!!
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8 час.
Светлана Рейнбах
СПАСИБО всем воинам СВО и особо отличившимся!!! Ангелы небесные оберегайте, а Господь помогает всем в их очень опасной и трудной работе и вернуться с ПОБЕДОЙ!
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8 час.
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