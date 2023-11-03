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День народного единства 4 ноября 2023 года: какие мероприятия пройдут в Северной столице России

День народного единства 4 ноября 2023 года: какие мероприятия пройдут в Северной столице России

День народного единства 4 ноября 2023 года: какие мероприятия пройдут в Северной столице России Ирина Орлонская В день народного единства, в прекрасной Северной столице России, ожидается множество увлекательных и разнообразных мероприятий, приуроченных к этому важному событию.

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