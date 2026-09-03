WSJ: у Европы закончились варианты оказания давления на Россию

Европейские страны исчерпали арсенал доступных мер для «решительного и ощутимого» дипломатического и санкционного давления на Россию, написала газета The Wall Street Journal (WSJ).
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