От Петербурга до Шанхая: каким будет «большой Севморпуть»

Сотрудничеству России и Китая в Арктике пророчат большое будущее. Россия находится в процессе коренной перестройки магистральных логистических путей, при этом сильнее всего за последнее время выросло значение Северного морского пути.
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