Banki.loans

80 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Ожиганов
    жаль что не всех отправили к бандереУкраинские боевик...
  • Vladimir Lenkov
    Жаль, конечно, хохлофашистов... что только частично...Украинские боевик...
  • Евгений
    Нет у России друзей, только дай всем.Азербайджан уличи...

Леонков проинформировал, кто и откуда нанес удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе

Леонков проинформировал, кто и откуда нанес удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе

Атака БПЛА по по штабу Черноморского флота ВМФ России в Севастополе был нанесен с довольно близкой дистанции, что может лишь говорить о том, что в городе действуют диверсанты из Украины, рассказал военный эксперт Алексей Леонков, сообщает "Украина.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх