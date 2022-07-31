Леонков проинформировал, кто и откуда нанес удар по штабу ЧФ РФ в Севастополе

Атака БПЛА по по штабу Черноморского флота ВМФ России в Севастополе был нанесен с довольно близкой дистанции, что может лишь говорить о том, что в городе действуют диверсанты из Украины, рассказал военный эксперт Алексей Леонков, сообщает "Украина.