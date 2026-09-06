Никитин: РФ и КНР согласовывают соглашение о пересечении границы на личных авто

Минтранс России согласовывает с Китаем проект двустороннего соглашения, которое позволит гражданам двух стран пересекать границу на личных легковых автомобилях до восьми мест.
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