К иркутским кладбищам в Дни Памяти запустят специальные автобусы

В Дни памяти с 11 по 14 мая в Иркутске запустят специальные автобусные маршруты, которые помогут горожанам добраться до Маратовского, Александровского и Ново-Ленинского кладбищ, сообщили в администрации города.
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