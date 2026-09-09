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Бывший игрок ЦСКА: «Сафонов — претендент № 1 на приз Льва Яшина»

Бывший игрок ЦСКА: «Сафонов — претендент № 1 на приз Льва Яшина»

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин оценил шансы голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова выиграть приз имени Льва Яшина, вручаемый журналом France Football лучшему вратарю года в мире.

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