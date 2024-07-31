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Внучка Эрдогана уговорила его не ехать на Олимпиаду во Франции

Внучка Эрдогана уговорила его не ехать на Олимпиаду во Франции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не принял приглашение коллеги из Франции Эмманюэля Макрона посетить Олимпиаду в Париже из-за пропаганды ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), о чем предупредила его внучка.

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