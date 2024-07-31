Внучка Эрдогана уговорила его не ехать на Олимпиаду во Франции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не принял приглашение коллеги из Франции Эмманюэля Макрона посетить Олимпиаду в Париже из-за пропаганды ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), о чем предупредила его внучка.