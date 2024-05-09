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Китайский Porsche Panamera на батарейках: первое знакомство с Exlantix ES

Китайский Porsche Panamera на батарейках: первое знакомство с Exlantix ES

﻿﻿На полигоне завода в Уху в Китае на полной скорости мчат автомобиль, который через несколько недель поступит в продажу в России, — Exlantix ES, наиболее оснащенный электрический седан с конкурентоспособным оснащением и производительностью.

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