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Военное обозрение

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Боевой модуль «Тор-М2КМ» - в центре внимания авиасалона в Египте

Боевой модуль «Тор-М2КМ» - в центре внимания авиасалона в Египте

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» принимает участие в международном авиакосмическом салоне El Alamein International Airshow 2026, который проходит в Арабской Республике Египет.

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