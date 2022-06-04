В Кабардино-Балкарии состоялась профилактическая акция «Я -ответственный водитель, я - заботливый родитель!»

Сотрудники Госавтоинспекции и инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Эльбрусскому району вместе с представителем Общественного совета Зухрой Газаевой и юными волонтерами призвали родителей-водителей соблюдать правила перевозки детей-пассажиров.