Сегодня, координатору Национально-Освободительного движения, депутату Государственной Думы, Фёдорову Евгению Алексеевичу, исполняется ровно 61 год, мы сердечно поздравляем нашего координатора, Фёдорова Евгения Алексеевича с днём рождения! 🎉🎉🎉 Желаем ему здоровья и долгих лет и самое главное - победы и возврата суверенитета нашей страны! ❤️👍🤝 Выражаем безмерную благодарность, Евгению Алексеевичу за его важную работу, без которой, сложно даже себе представить существование НОД.