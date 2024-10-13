Волонтёры очистили от мусора берега Оки и Трубежа в Рязани

Отмечается, что волонтёры собрали около 100 мешков мусора. Весь собранный мусор тут же увезли. «За 10 лет участия в акции рязанцы очистили около 1 тысячи километров протяжённости берегов озёр, рек, прудов и убрали порядка 3 тысяч кубометров мусора.