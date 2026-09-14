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Новости Брянска

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36% составила явка на выборах в Брянской области за три дня

36% составила явка на выборах в Брянской области за три дня

В Брянской области за первые 3 дня голосования на выборах явка достигла 36%. Досрочное голосование в регионе началось 11 сентября.

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