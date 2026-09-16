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«Вкалывают роботы, а не человек»: уникальный завод открыли в Китае

«Вкалывают роботы, а не человек»: уникальный завод открыли в Китае

Гуманоидные роботы уже поступают в серийное производство. В Китае открыли первый в мире завод, где будут выпускать человекоподобные машины.

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