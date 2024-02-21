В России вышел художественный фильм о легендарном командире группы «А»

В преддверии 50-летия создания группы «А» Комитета государственной безопасности СССР во всероссийский прокат 22 февраля выходит художественный фильм «Командир», в основе которой лежит биография Героя Советского Союза генерала Геннадия Зайцева — легендарного командира группы «Альфа», которой он руководил в течение 14 лет.
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