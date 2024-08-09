Стала известна программа рождественского дня НБА. «Селтикс» сыграют с «Сиксерс», «Лейкерс» – с «Уорриорз»

25 декабря в лиге по традиции состоятся пять матчей с участием знаковых команд. Расписание рождественского дня НБА «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио»«Даллас» – «Миннесота»«Бостон» – «Филадельфия»«Голден Стэйт» – «Лейкерс»«Финикс» – «Денвер» 79-й регулярный чемпионат НБА стартует 22 октября.
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