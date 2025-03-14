Условно-бесплатный арена-шутер Star Wars: Hunters закроется в октябре этого года Нес...

Условно-бесплатный арена-шутер Star Wars: Hunters закроется в октябре этого годаНесмотря на то, что 4v4-шутер Star Wars: Hunters вышел только в июне прошлого года, он будет закрыт в конце этого года 1 октября и станет недоступен для всех игроков.
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