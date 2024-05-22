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Паркинг на 499 машин построят в ЖК «Первый квартал» к концу года

Паркинг на 499 машин построят в ЖК «Первый квартал» к концу года

Строительство паркинга на 499 мест ведется в ЖК «Первый квартал» в Ленинском округе. Девелопер «Брусника» планирует реализовать проект во втором полугодии, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

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