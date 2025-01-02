В конноспортивном комплексе «Пассаж» в Нижнем Новгороде состоялось новогоднее представление для детей сотрудников городской полиции

В конноспортивном комплексе «Пассаж» в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» для детей сотрудников полиции Нижнего Новгорода состоялось новогоднее представление по мотивам сказки «Спящая Красавица».
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