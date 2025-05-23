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Новости Брянска

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Свежие комментарии

  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Брянский водитель...

Вооенкоры развенчали главные слухи о вторжении ДРГ ВСУ в Брянской области

Вооенкоры развенчали главные слухи о вторжении ДРГ ВСУ в Брянской области

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку переброски диверсионной группы в Брянскую область. Информация об инциденте вызвала широкий резонанс, однако ряд громких утверждений, включая сообщения о «полутора тысячах диверсантов», были опровергнуты российскими военкорами.

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