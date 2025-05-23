Вооенкоры развенчали главные слухи о вторжении ДРГ ВСУ в Брянской области

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли попытку переброски диверсионной группы в Брянскую область. Информация об инциденте вызвала широкий резонанс, однако ряд громких утверждений, включая сообщения о «полутора тысячах диверсантов», были опровергнуты российскими военкорами.