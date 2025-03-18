А дальше будет страшнее. Жуткий взрыв «развесил» роту нациков на деревьях

Игорь Кузнецов

Нормальная "работа" по разведанным целям. Да, три года научили как нужно без массированного применения обычных вооружений вести СВО. Применение (разово) удара "Орешник" идеально показало как такие ситемы могут быть предназначены для удара по "компактным целям", таким как авиабазы, где даже обычные суббоеприпасы в оснащёнии боеголовки могут нанести значительный урон. Все аналитики понимают что в (возможной) войне с НАТО в Европе Россия (скорее всего) ударит по авиабазам альянса в первые же чвсы конфликта.