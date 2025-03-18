Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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А дальше будет страшнее. Жуткий взрыв «развесил» роту нациков на деревьях

А дальше будет страшнее. Жуткий взрыв «развесил» роту нациков на деревьях

Автор: Аргументы и факты – aif.ru Для Киева понедельник начался с массированной бомбежки военных целей в пригороде.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Нормальная &quot;работа&quot; по разведанным целям. Да, три года научили как нужно без массированного применения обычных вооружений вести СВО. Применение (разово) удара &quot;Орешник&quot; идеально показало как такие ситемы могут быть предназначены для удара по &quot;компактным целям&quot;, таким как авиабазы, где даже обычные суббоеприпасы в оснащёнии боеголовки могут нанести значительный урон. Все аналитики понимают что в (возможной) войне с НАТО в Европе Россия (скорее всего) ударит по авиабазам альянса в первые же чвсы конфликта.
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13 час.
NN
No Name
В России способные солдаты ❤️🙏🙏. Смекалке русских пусть завидуют. Таких воинов, как у нас, нет нигде.. Да хранит их Бог 🙏
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12 час.
Игорь Кузнецов
И командиры, которые учатся и смогли такую операцию организовать с прорывом по газовой трубе в тыл, синхронной атаке с 3-х сторон, смыкании &quot;клещёй&quot; и уничтожения подвоза до 90% от пытавшихся прорваться. Можно сравнить с началом СВО, когда наши десантники гибли при взятии и удержании аэродрома под Киевом, а основные силы 3 дня не смогли к ним пробиться.
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11 час.
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