Автор: Аргументы и факты – aif.ru Для Киева понедельник начался с массированной бомбежки военных целей в пригороде.
А дальше будет страшнее. Жуткий взрыв «развесил» роту нациков на деревьях
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Нормальная "работа" по разведанным целям. Да, три года научили как нужно без массированного применения обычных вооружений вести СВО. Применение (разово) удара "Орешник" идеально показало как такие ситемы могут быть предназначены для удара по "компактным целям", таким как авиабазы, где даже обычные суббоеприпасы в оснащёнии боеголовки могут нанести значительный урон. Все аналитики понимают что в (возможной) войне с НАТО в Европе Россия (скорее всего) ударит по авиабазам альянса в первые же чвсы конфликта.
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13 час.
NN
No Name
В России способные солдаты ❤️🙏🙏. Смекалке русских пусть завидуют. Таких воинов, как у нас, нет нигде.. Да хранит их Бог 🙏
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12 час.
Игорь Кузнецов
И командиры, которые учатся и смогли такую операцию организовать с прорывом по газовой трубе в тыл, синхронной атаке с 3-х сторон, смыкании "клещёй" и уничтожения подвоза до 90% от пытавшихся прорваться. Можно сравнить с началом СВО, когда наши десантники гибли при взятии и удержании аэродрома под Киевом, а основные силы 3 дня не смогли к ним пробиться.
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11 час.
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