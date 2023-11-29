Трамп обвинил Байдена в упадке США и утрате американской мечты

Бывший президент США Дональд Трамп в статье, опубликованной в издании Newsweek, обвинил своего преемника — демократа Джо Байдена — в войне против американской молодежи, упадке нации и утрате американской мечты.
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