Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Металлург» в четвертом матче финала Востока. Начало видеотрансляции – в 15:00

«Трактор» примет «Металлург» в четвертом матче финала Востока. В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

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