В Самарской области полицейские совместно с общественниками организовали для детей подшефных семей, экскурсию в кинологический центр

В преддверии Международного дня защиты детей полицейские и представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел организовали экскурсию в кинологический центр У МВД России по городу Тольятти для детей сотрудников, погибших или получивших травмы при исполнении служебных обязанностей.
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