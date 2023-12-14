Собянин ввел допгарантию по наблюдению пациентов с сердечной недостаточностью

Программа проактивного меднаблюдения охватывает 1, 1 млн москвичей Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о продлении на 2024 год проекта проактивного диспансерного наблюдения горожан с хронической сердечной недостаточностью.
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