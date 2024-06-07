"Зениту" предрекли трудности в сделке по игроку "Спартака" Соболеву из-за денег

Бывший заместитель генерального директора "Спартака" Владимир Кузьмичев подтвердил, что "Зенит" интересуется нападающим красно-белых Александром Соболевым, и отметил, что петербургскому клубу придется отдать за этот трансфер крупную сумму.
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