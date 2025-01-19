Трамп может снять часть санкций с России

К такому мнению пришли аналитики После инаугурации Дональд Трамп может снять с России часть санкциий: станут доступны расчеты через систему SWIFT, а некоторые ограничения, наложенные на финансовый сектор, и вовсе пропадут.
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