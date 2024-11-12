Белгородской области беспилотник атаковал нефтебазу

Нефтебаза в Белгородской области в ночь на вторник, 12 ноября, была атакована беспилотником. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Нефтебаза в Белгородской области в ночь на вторник, 12 ноября, была атакована беспилотником. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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