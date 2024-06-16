Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Тайцы видимо не в курсе, что все лучшие сельхозугодия усраины уже тафно в чужих руках. Но сама мысль, что вна начнут ...МИД Таиланда: стр...
  • Ole Ole
    Можно сделать симметрично. Доходы от замороженных активов санкционеров направить на восстановление Донбасса и т.п., к...Небензя: РФ задей...
  • Лидия Санникова
    Зеленский: Украин...

Фон дер Ляйен: мир на Украине будет достигнут не за один шаг, это длинный путь

Фон дер Ляйен: мир на Украине будет достигнут не за один шаг, это длинный путь

Мира на Украине нельзя добиться один шаг, это будет длинный путь. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в пресс-конференции по итогам конференции по Украине в Швейцарии, передает ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Андросов
Конечно, когда упоротые хохлы закончатся!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх