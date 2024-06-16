Фон дер Ляйен: мир на Украине будет достигнут не за один шаг, это длинный путь

Мира на Украине нельзя добиться один шаг, это будет длинный путь. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в пресс-конференции по итогам конференции по Украине в Швейцарии, передает ТАСС.
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