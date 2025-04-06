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Папа Римский Франциск впервые появился на публике после болезни

Папа Римский Франциск впервые появился на публике после болезни

Папа Римский Франциск вышел на публику после 40-дневного пребывания в больнице с воспалением легких. На площади Святого Петра он приветствовал верующих, под наблюдением камеры Vatican News.

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