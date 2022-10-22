«Спецоперация Z», полет «чуть выше сарая»: Как российские летчики «выбривают» противника на земле

Предельно малая высота требует высокого профессионализма и психоустойчивости Валерий Цыганков На фото: бомбардировщик Су-24М (Фото: ТАСС) Материал комментируют: Владимир Попов Пилотирование наших летчиков над позициями противника захватывает дух.
Предельно малая высота требует высокого профессионализма и психоустойчивости Валерий Цыганков На фото: бомбардировщик Су-24М (Фото: ТАСС) Материал комментируют: Владимир Попов Пилотирование наших летчиков над позициями противника захватывает дух.
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