Красиво упакованная химическая отрава: Роскачество назвало худшие бренды растительного масла Ольга ВайленкоВопросы качества продуктов питания в последние годы стали особенно актуальными для российских потребителей, что объясняется как ростом осведомленности о вреде низкокачественных товаров, так и усилением конкуренции среди производителей.