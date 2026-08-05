Семейные истории сквозь призму искусства

До 13 сентября в галерее KGallery открыта экспозиция «Окно, в котором. Собрание Власовых-Шишмарёвой», позволяющая заглянуть в мир, где на протяжении трех поколений жила и работала династия ленинградских и петербургских мастеров.
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