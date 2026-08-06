В Румынии заявили, что не могут брать на себя финансовую поддержку Украины

Заместитель председателя оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Дан Дунгэчу заявил в интервью бухарестскому телеканалу Digi24, что Румыния не может брать на себя финансовую поддержку Украины из-за проблем с бюджетом.
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