Военным пенсионерам в 2025 году дважды проиндексируют выплаты. Об этом 9 февраля сообщил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.
Член Мособлдумы Никитин: военным пенсионерам дважды повысят выплаты в 2025 году
Комментарии
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Samarium
По крайней мере, в феврале текущего года никаких изменения не произошло и пенсия выплачена прежняя....Права военных пенсионеров на расчет военных пенсий нарушены уже в течение более, чем ДЕСЯТИ лет с введением позорного понижающего коэффициента и ежегодной индексации военных пенсий ниже, чем гражданских... Так что устранение всей этой несправедливости в отношении военных пенсионеров совершенно необходимо и как можно скорее...
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