Член Мособлдумы Никитин: военным пенсионерам дважды повысят выплаты в 2025 году

Samarium

По крайней мере, в феврале текущего года никаких изменения не произошло и пенсия выплачена прежняя....Права военных пенсионеров на расчет военных пенсий нарушены уже в течение более, чем ДЕСЯТИ лет с введением позорного понижающего коэффициента и ежегодной индексации военных пенсий ниже, чем гражданских... Так что устранение всей этой несправедливости в отношении военных пенсионеров совершенно необходимо и как можно скорее...