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Российские ученые начали испытания платформы для вакцин против нескольких вирусов сразу

Российские ученые начали испытания платформы для вакцин против нескольких вирусов сразу

Ученые Центра им. Гамалеи начали доклинические испытания платформы для вакцин, которые в будущем смогут защитить организм от нескольких вирусов сразу.

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