Минобороны России обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия

Подразделения ВСУ после объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия обстреливали позиции российских войск, предприняли попытку атаки и применяли беспилотники, заявило Минобороны.
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