Студенты купили в Финляндии остров, ведь он был дешевле квартиры. Видео

24-летний студент Оливер Рассел и его девушка купили в Финляндии целый остров. Решение только на первый взгляд кажется неоднозначным, ведь за всю землю с парой построек паре пришлось заплатить меньшую сумму, чем стоит почти любая квартира.
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