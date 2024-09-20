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Студенты купили в Финляндии остров, ведь он был дешевле квартиры. Видео

Студенты купили в Финляндии остров, ведь он был дешевле квартиры. Видео

24-летний студент Оливер Рассел и его девушка купили в Финляндии целый остров. Решение только на первый взгляд кажется неоднозначным, ведь за всю землю с парой построек паре пришлось заплатить меньшую сумму, чем стоит почти любая квартира.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  как они  будут  жить  зимой  в палатке или летнем домике?  Это не  СШАи Лагуна-бич. В Суоми  морозы  под минус сорок  бывают.
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16 час.

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