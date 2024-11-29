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Мистический триллер и зимний кинофестиваль. Куда сходить в Москве на последних выходных ноября

Мистический триллер и зимний кинофестиваль. Куда сходить в Москве на последних выходных ноября

Выставки современного искусства, ретроспективы знаменитых художников, кинофестивали, мистический триллер, фильм о матери, британский хоррор и инди-драма с Барри Кеоганом, Неделя интерьера и дизайна, маркет молодых художников.

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