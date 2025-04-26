Расчет БПЛА уничтожил комплекс РЭБ «Буковель-AD» ВСУ в Херсонской области

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» уничтожил комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель-AD» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.
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