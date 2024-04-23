Космические бактерии оказались устойчивы к лекарствам

Бактерии на МКС адаптировались к окружающей среде и выработали новые свойства. Одно из них — устойчивость к лекарствам, в том числе антибиотикам, сообщило «НИА-Красноярск» со ссылкой на результаты исследований.
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