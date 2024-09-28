"В таких городах, как Котельники и Люберцы, дети мигрантов могут составлять от 70% учащихся и выше. Уровень образования падает, из-за чего из школ уходят не только учителя, но и дети."

Олег Самойлов

Ну, НЕ принимать НЕЛЬЗЯ! Они "гражданами" России уже пристроиться сумели, а детки этих "граждан" ИМЕЮТ полное право на учебу! А если учитель на этих ушлепков внимания не обращает, кроме как цыкнуть, чтобы не шумели на уроке, то кто ж может заставить учителя с ними заниматься ИЗУЧЕНИЕМ русского языка? Ответ этого учителя простой: я - учитель НАЧАЛЬНЫХ классов! Я НЕ учитель русского языка! Или: я - учитель биологии/китайского/английского/японского/французского/зимбабвийского языка/физики и далее по списку, а не учитель русского языка для граждан БЫВШЕГО СССР, которые сейчас умудрились стать гражданами России (непонятно КАК!)! Если заявит кто-то, что мы тебя уволим - а пох! Учителя сейчас ВЕЗДЕ НУЖНЫ! Лучше до работы на час дольше добираться, нежели с уебками возиться! А с ними пусть директор школы возится в свое удовольствие!