Школы Подмосковья переполнены детьми мигрантов. Это колоссальная нагрузка на социальную сферу! Родители русских детей бьют тревогу, а учителя переезжают из Подмосковья в Москву — они не желают мучиться с детьми приезжих.
"В таких городах, как Котельники и Люберцы, дети мигрантов могут составлять от 70% учащихся и выше. Уровень образования падает, из-за чего из школ уходят не только учителя, но и дети."
Комментарии
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Александр Пятнистый
да проще выкидышей в школу не принимать вовсе. Или так- работают родители честно и платят налоги- дитя учат. Нет- пусть платят за обучение.
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6 час.
Олег Самойлов
Ну, НЕ принимать НЕЛЬЗЯ! Они "гражданами" России уже пристроиться сумели, а детки этих "граждан" ИМЕЮТ полное право на учебу! А если учитель на этих ушлепков внимания не обращает, кроме как цыкнуть, чтобы не шумели на уроке, то кто ж может заставить учителя с ними заниматься ИЗУЧЕНИЕМ русского языка? Ответ этого учителя простой: я - учитель НАЧАЛЬНЫХ классов! Я НЕ учитель русского языка! Или: я - учитель биологии/китайского/английского/японского/французского/зимбабвийского языка/физики и далее по списку, а не учитель русского языка для граждан БЫВШЕГО СССР, которые сейчас умудрились стать гражданами России (непонятно КАК!)! Если заявит кто-то, что мы тебя уволим - а пох! Учителя сейчас ВЕЗДЕ НУЖНЫ! Лучше до работы на час дольше добираться, нежели с уебками возиться! А с ними пусть директор школы возится в свое удовольствие!
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5 час.
Владимир Алтайцев
вопрос не к читателям, а к Кремлю. Кто их сюда пустил- безграмотных, не знающих, и не желающих знать русский язык? Власти.
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1 час.
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