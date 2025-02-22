В свидетельство о рождении ребенка нужно внести важную отметку, напомнили в МВД

В ряде случаев может понадобится подтверждение гражданства ребенка. Отметка об этом ставится на обратной стороне свидетельства о рождении малыша, информирует в субботу, 22 февраля со ссылкой на сообщение МВД России.
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