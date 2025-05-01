Акцентный цвет лета 2025: как вписать его в свой гардероб

Каждый летний сезон приносит в моду свой акцентный цвет, и лето 2025 не стало исключением. В этом году дизайнеры, стилисты и модные дома единогласно сделали ставку на нежный шафрановый — теплый, мягкий, естественный оттенок, идеально сочетающийся с солнечной погодой и легкими летними тканями.
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