Акцентный цвет лета 2025: как вписать его в свой гардероб

Каждый летний сезон приносит в моду свой акцентный цвет, и лето 2025 не стало исключением. В этом году дизайнеры, стилисты и модные дома единогласно сделали ставку на нежный шафрановый — теплый, мягкий, естественный оттенок, идеально сочетающийся с солнечной погодой и легкими летними тканями.