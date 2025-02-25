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Трамп о диалоге с Россией, Украиной, Европой и урегулировании конфликта. Главное Президент США Дональд Трамп после встречи в Белом доме с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ответил на вопросы журналистов.

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