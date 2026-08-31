Глава Приуралья рассказала о выходных в знаковых местах Полярного Урала

Храм посреди тундры, кочевая школа, а также встреча с овцебыками, яками и бизонами — для 20 жителей Лабытнанги эти выходные стали погружением в знаковые места Ямала.
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