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ОИ-2024. Предварительная квалификация. Польша обыграла Боснию, Хорватия разгромила Швецию

Сегодня в польском Гливице и эстонском Таллине в матчах предварительного раунда квалификации к Олимпиаде-2024 Португалия обыграла Венгрию, Босния и Герцеговина уступила Польше.

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